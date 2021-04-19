Перес прокомментировал создание Суперлиги Европы

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Перес прокомментировал создание Суперлиги Европы

Фото AFP

Председатель Суперлиги Европы Флорентино Перес высказался о создании нового турнира.

Напомним, что СЕ должна прийти на смену Лиге Чемпионов и Лиге Европы. В ней будет 20 участников, 15 из них - постоянные.

"Мы хотим помочь футболу, чтобы он занял достойное место в мире на всех уровнях. Футбол - единственный глобальный вид спорта, число болельщиков которого уже превысило отметку в 4 миллиарда человек. Наша ответственность - удовлетворить потребности этих людей", - сказал Перес.

Своё участие в Суперлиге Европы уже подтвердили "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм". Ожидается, что первый розыгрыш нового турнира состоится в августе 2021 года.

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