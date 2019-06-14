Перес прокомментировал трансфер Азара в "Реал"
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес высказался о переходе в королевский клуб вингера Эдена Азара.
"Это особенный день для нашего клуба и тех, кто его любит. "Реал" купил особенного игрока, и у нас невероятные чувства. Мы "Реал", поэтому мы всегда будем побеждать. Мы хотим больше титулов, больше успеха. Чтобы добиться этого, нам нужен зрелищный состав и невероятный тренер, который поведёт нас вперёд. Добро пожаловать, Эден Азар. Это твоя мечта, и она стала реальностью. Теперь это твой дом", - сказал Перес во время презентации игрока.
Напомним, что трансфер 28-летнего Азара обошёлся "Реалу" в 100 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться ещё на 45 миллионов за счёт бонусов. Бельгиец подписал с "бланкос" контракт до лета 2024 года.
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