Перес прокомментировал трансфер Азара в "Реал"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес высказался о переходе в королевский клуб вингера Эдена Азара.

"Это особенный день для нашего клуба и тех, кто его любит. "Реал" купил особенного игрока, и у нас невероятные чувства. Мы "Реал", поэтому мы всегда будем побеждать. Мы хотим больше титулов, больше успеха. Чтобы добиться этого, нам нужен зрелищный состав и невероятный тренер, который поведёт нас вперёд. Добро пожаловать, Эден Азар. Это твоя мечта, и она стала реальностью. Теперь это твой дом", - сказал Перес во время презентации игрока.

Напомним, что трансфер 28-летнего Азара обошёлся "Реалу" в 100 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться ещё на 45 миллионов за счёт бонусов. Бельгиец подписал с "бланкос" контракт до лета 2024 года.

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