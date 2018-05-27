Перес прокомментировал возможный уход Роналду

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Перес прокомментировал возможный уход Роналду

Президент "Реала" Флорентино Перес ответил на вопрос о возможном уходе Криштиану Роналду.

"Не задавайте мне таких вопросов в день, когда мы празднуем победу в Лиге Чемпионов. У всех есть право говорить, но для нас самое важное - наш клуб, и сейчас мы все хотим отпраздновать наш успех. Я в такой момент не хочу говорить на темы, посвященные отдельным футболистам.

Он был счастлив, счастлив сейчас и продолжит быть счастливым. Как вы вообще можете ставить так вопрос: может ли он остаться в "Реале"? У него, между прочим, действующее соглашение с нашим клубом.

Повторюсь, сегодня праздник у всех мадридистов, и я не хочу говорить об отдельных футболистах. Все довольны, "Реал" - самое главное для нас, это клуб, который выигрывал кубок чемпионов 13 раз" - приводит слова Переса AS.

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комментарии
Не фанат среала пидрита

Девка кристина обиделась что гол не дали забить,рамос крыса спецом сломал салаха,жаль что великий зидан в этом говне учавствует!

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Фанат РМ

Реал- клуб Криша!!!

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