Перес пропустит матч с "Челси"

Защитник "Ромы" Бруно Перес не поможет своей команде в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Челси".

Как сообщает Football Italia, 27-летний бразилец пропустит поединок с "синими" из-за мышечной травмы.

Напомним, что матч "Рома" - "Челси" состоится во вторник, 31 октября, в 22:45 по московскому времени.

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