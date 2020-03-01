Перес провел внеплановую встречу с Зиданом

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Перес провел внеплановую встречу с Зиданом

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес провел встречу с главным тренером команды Зинедином Зиданом, сообщает Marca.

По сведениям издания, босс королевского клуба выразил поддержку наставнику и пожелал ему удачи перед матчем 26-го тура чемпионата Испании с "Барселоной", который состоится сегодня, 1 марта, и начнется в 23:00 мск.

Напомним, что в последнее время результаты "Реала" ухудшились. Клуб вылетел из Кубка Испании, потерял лидерство в Примере, а также проиграл "Манчестер Сити" (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Не пропустите: "Реал" огласил заявку на матч с "Барселоной". | http://soccernews.ru

 
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"Реал" огласил заявку на матч с "Барселоной"

"Реал" огласил заявку на матч с "Барселоной"

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