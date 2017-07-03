Перес провернул первую крупную сделку в межсезонье

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес провернул первую крупную сделку в текущее межсезонье.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба вернул в стан "сливочных" легендарного в прошлом игрока Рауля Гонсалеса Бланко, сделав его своим советником. В обязанности одного из лучших бомбардиров в истории "Реала" будет входить курирование вопросов, связанных с первой командой и дублем.

Напомним, Навас исключил появление Месси в "Реале". | soccernews.ru