Перес провернул первую крупную сделку в межсезонье

Теги реал мадридфлорентино пересрауль

Перес провернул первую крупную сделку в межсезоньеПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес провернул первую крупную сделку в текущее межсезонье.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба вернул в стан "сливочных" легендарного в прошлом игрока Рауля Гонсалеса Бланко, сделав его своим советником. В обязанности одного из лучших бомбардиров в истории "Реала" будет входить курирование вопросов, связанных с первой командой и дублем.

Напомним, Навас исключил появление Месси в "Реале". | soccernews.ru

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