Перес: "Пусть 2020-й станет годом успехов и титулов для "Реала"

Президент "Реала" Флорентино Перес в инстаграме рассказал о планах команды на следующий год.

"Реал" - клуб, который объединяет миллионы людей по всему миру. Желаю провести очень счастливо праздничные каникулы с семьями и близкими. Это особенные дни.

Хочется пожелать, чтобы 2020-й стал годом успеха и титулов для наших футбольных и баскетбольных команд", - сказал Перес.

После 18 туров Примеры "Реал" занимает 2 место в турнирной таблице.

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