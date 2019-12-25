Перес: "Пусть 2020-й станет годом успехов и титулов для "Реала"

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Перес: "Пусть 2020-й станет годом успехов и титулов для "Реала"

Президент "Реала" Флорентино Перес в инстаграме рассказал о планах команды на следующий год.

"Реал" - клуб, который объединяет миллионы людей по всему миру. Желаю провести очень счастливо праздничные каникулы с семьями и близкими. Это особенные дни.

Хочется пожелать, чтобы 2020-й стал годом успеха и титулов для наших футбольных и баскетбольных команд", - сказал Перес.

После 18 туров Примеры "Реал" занимает 2 место в турнирной таблице.

А еще: "Реал" не собирается покупать игроков этой зимой| http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

Думаю Реал пройдет МС...

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Команда Гвардиолы, одна из самых сыгранных топ-команд, чего не скажешь про нынешний Реал!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Хрыстя Пеналду(Карыч):"Готовьтесь принять 6 новогодних подарков от Сити"

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Вы неуважемый и не раз здесь баненный со своим дружком - больны шизофренией. Вам надо лечиться!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Сначала ты вылечись,тебе нужнее) я потом

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