Перес рассчитывает до конца недели закрыть первый летний звездный трансфер "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассчитывает до конца недели закрыть первый летний звездный трансфер своего клуба.

Так, по сведениям испанской прессы, в течение ближайших нескольких дней игроком "сливочных" должен стать голкипер лондонского "Челси" Тибо Куртуа. Все три стороны - королевский клуб, "аристократы" и сам 26-летний вратарь - уже активно обсуждают условия будущего трансфера, который оценивается в 40 миллионов евро.

Напомним, ранее появилась информация, что "Реал" предложил 67 миллионов евро за Льориса. | soccernews.ru