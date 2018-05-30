Перес рассчитывает обменять Роналду в ПСЖ

1 Теги реал мадридфлорентино перескриштиану роналдупсжкилиан мбаппе

Перес рассчитывает обменять Роналду в ПСЖПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов отпустить ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду в ПСЖ.

Однако, как информирует испанская пресса, взамен пятикратному обладателю "Золотого мяча" босс королевского клуба желает получить форварда парижан Килиана Мбаппе. В стане "сливочных" надеются, что расстаться с 19-летним нападающим чемпионов Франции могут заставить их проблемы с правилом финансового Fair Play.

Напомним, мать Роналду хочет, чтобы сын перешел в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Неужели скоро буду болеть за ПСЖ? Люблю Реал, но без Криша он будет не интересен!

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