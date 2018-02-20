Перес рассчитывает подписать игрока, которого не удалось заполучить "Барселоне"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен ближайшим летом переманить на "Сантьяго Бернабеу" защитника лондонского "Арсенала" Эктора Бельерина.

Как информирует испанская пресса, представители королевского клуба уже вышли на контакт с 22-летним беком "канониров", которого прошлым летом пыталась приобрести каталонская "Барселона".

В нынешнем сезоне Бельерин забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу в 32 матчах за "Арсенал".

Напомним, Алаба сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной". | soccernews.ru