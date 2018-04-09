Перес рассчитывает подписать рекордные для футбола контракты с "Fly Emirates" и "Nike"

Теги реал мадридфлорентино перес

Перес рассчитывает подписать рекордные для футбола контракты с "Fly Emirates" и "Nike"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассчитывает подписать рекордные для футбола спонсорские контракты с "Fly Emirates" и "Nike".

Так, по сведениям испанской прессы, босс "сливочных" планирует, что от сделки с первыми его клуб будет получать 70 миллионов евро каждый сезон, а соглашение со вторыми позволит иметь дополнительные 150 миллионов евро ежегодно.

Отметим, что, к примеру, "Манчестер Юнайтед" на сегодняшний день имеет от "Chevrolet" и "Adidas" соответственно 70 и 94 миллиона евро за сезон, а каталонская "Барселона" "Rakuten" и того же "Nike" - 55 и 105 миллионов евро в сезон.

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