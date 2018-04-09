Перес рассчитывает получить с продажи Бэйла и Бензема порядка 200 миллионов евро

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Перес рассчитывает получить с продажи Бэйла и Бензема порядка 200 миллионов евроБлижайшим летом президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен расстаться с вингером своей команды Гаретом Бэйлом и ее форвардом Каримом Бензема.

Так, по сведениям испанской прессы, первого босс королевского клуба рассчитывает продать в английскую Премьер-Лигу, а второго - в Китай. При этом с этих трансферов Перес планирует получить порядка 200 миллионов евро.

Напомним, Зидан и Перес имеют разные взгляды на формирование нового атакующего трио "Реала". | soccernews.ru

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