Перес рассчитывает продать пять игроков, чтобы выручить средства на покупку Неймара

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Перес рассчитывает продать пять игроков, чтобы выручить средства на покупку НеймараПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассчитывает продать пять игроков своей команды, чтобы выручить средства на покупку ведущего форварда ПСЖ Неймара.

Так, по сведениям испанской прессы, трансфер бразильца босс королевского клуба оценил в 260 миллионов евро. Получать эту сумму он намерен с продаж защитника "сливочных" Хесуса Вальехо, полузащитников Дани Себальоса и Матео Ковачича, вингера Гарета Бэйла и форварда Карима Бензема.

Напомним, "Реал" договорился с "Ливерпулем" по трансферу Салаха. | soccernews.ru

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