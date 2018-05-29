Перес рассчитывает выручить летом с продажи игроков почти 200 миллионов евро

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассчитывает выручить летом с продажи игроков своей команды почти 200 миллионов евро.

Так, в текущее межсезонье королевский клуб намерен расстаться с голкипером Кико Касильей, полузащитником Дани Себальосом, вингером Гаретом Бэйлом и форвардом Борхой Майоралем. Первый был оценен в 10 миллионов евро, второй - в 30 миллионов евро, третий - в 120 миллионов евро, а четвертый - в 20 миллионов евро.

Напомним, Перес пошел на уступки по Бензема. | soccernews.ru