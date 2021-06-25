Перес рассказал о футбольной мечте Зидана

Теги реал мадридфлорентино пересзинедин зидан

Перес рассказал о футбольной мечте Зидана

Фото инстаграм Зинедина Зидана

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес назвал команду, которую мечтает возглавить бывший тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

"Мечта Зидана - тренировать сборную Франции. Уверен, что он обязательно этого добьётся. Я по-прежнему люблю Зидана. Если однажды он захочет вернуться в "Реал", то пусть знает, что здесь его дом", - сказал Перес.

Зидан покинул "Реал" в конце мая. Он сетовал, что не чувствует должной поддержки со стороны руководства королевского клуба.

Сборную Франции сейчас возглавляет Дидье Дешам, который привёл "трёхцветных" в 2018 году к победе на Чемпионате Мира.

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