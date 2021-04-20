Перес рассказал о переговорах с Лапортой по поводу создания Суперлиги Европы

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Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес признался, что ему не пришлось долго убеждать коллегу из "Барселоны" Жоану Лпорту в необходимости создания Суперлиги Европы.

"Было нетрудно получить согласие Лапорты, потому что он ответственный человек. Это решение, в том числе, ради будущего "Барсы", у которой тяжёлая финансовая ситуация. С экономической точки зрения это спасёт весь футбол", - приводит слова Переса Marca.

Напомним, что помимо "Реала" и "Барсы" своё участие в Суперлиге Европы подтвердили "Атлетико", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Ожидается, что первый розыгрыш нового турнира состоится в августе 2021 года.

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