Перес рассказал о переговорах с Лапортой по поводу создания Суперлиги Европы

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Перес рассказал о переговорах с Лапортой по поводу создания Суперлиги Европы

Фото Mundo Deportivo

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес признался, что ему не пришлось долго убеждать коллегу из "Барселоны" Жоану Лпорту  в необходимости создания Суперлиги Европы.

"Было нетрудно получить согласие Лапорты, потому что он ответственный человек. Это решение, в том числе, ради будущего "Барсы", у которой тяжёлая финансовая ситуация. С экономической точки зрения это спасёт весь футбол", - приводит слова Переса Marca.

Напомним, что помимо "Реала" и "Барсы" своё участие в Суперлиге Европы подтвердили "Атлетико", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм". 

Ожидается, что первый розыгрыш нового турнира состоится в августе 2021 года.

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