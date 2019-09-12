Перес рассказал о сорвавшихся трансферах "Реала"

Президент "Реала" Флорентино Перес поделился информацией о работе клуба на трансферном рынке.

"Мы много раз пробовали заполучить Левандовского, однако нам его не продали. Тоже самое с Погба. Мбаппе также не отпускают. Безусловно, нам бы хотелось услышать от французов: "Забирайте". Однако они блокируют его продажу", - приводит слова Переса AS.

Напомним, что минувшим летом "Реал" подписал Альфонса Ареоля, Эдера Милитао, Ферлана Менди, Эдена Азара, Луку Йовича, Родриго и Такефусу Кубо.

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