Перес рассказал о сорвавшихся трансферах "Реала"
Президент "Реала" Флорентино Перес поделился информацией о работе клуба на трансферном рынке.
"Мы много раз пробовали заполучить Левандовского, однако нам его не продали. Тоже самое с Погба. Мбаппе также не отпускают. Безусловно, нам бы хотелось услышать от французов: "Забирайте". Однако они блокируют его продажу", - приводит слова Переса AS.
Напомним, что минувшим летом "Реал" подписал Альфонса Ареоля, Эдера Милитао, Ферлана Менди, Эдена Азара, Луку Йовича, Родриго и Такефусу Кубо.
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|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
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|Реал Сосьедад
|3
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|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0