Перес рассказал о сорвавшихся трансферах "Реала"

Теги реал мадридфлорентино перес

Перес рассказал о сорвавшихся трансферах "Реала"

Президент "Реала" Флорентино Перес поделился информацией о работе клуба на трансферном рынке.

"Мы много раз пробовали заполучить Левандовского, однако нам его не продали. Тоже самое с Погба. Мбаппе также не отпускают. Безусловно, нам бы хотелось услышать от французов: "Забирайте". Однако они блокируют его продажу", - приводит слова Переса AS.

Напомним, что минувшим летом "Реал" подписал Альфонса Ареоля, Эдера Милитао, Ферлана Менди, Эдена Азара, Луку Йовича, Родриго и Такефусу Кубо.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" готов отпустить Погба в "Реал", но при одном условии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 11 сентября

Главные новости дня: 11 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 3 7
2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов