Перес рассматривает две кандидатуры на замену Зидану

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассматривает две кандидатуры на замену главному тренеру своей команды Зинедину Зидану.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба уже работает над вариантом развития событий, при котором по окончанию текущего сезона ему придется расстаться с французским специалистом. Поэтому в случае, если результаты "сливочных" в конце весны будут требовать принятия жестких мер, президент будет готов уволить наставника своей команды, а на его место пригласить Йоахима Лева из сборной Германии или Антонио Конте из лондонского "Челси".

Напомним, летом "Реал" постарается подписать двух звезд из АПЛ. | soccernews.ru