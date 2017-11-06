Перес рассматривает Неймара в качестве преемника Роналду в "Реале"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес уже рассматривает кандидатов, которые в будущем могли стать преемниками ведущего бомбардира его команды Криштиану Роналду в клубе.

По информации El Mundo Deportivo, идеальной альтернативой португальскому форварду босс "сливочных" на сегодняшний день видит вингера французского ПСЖ Неймара. Однако в настоящее время такой трансфер ввиду позиций парижан и самого бразильца видится маловероятным.

Напомним, Рамос объяснил, почему после матча с "Лас-Пальмасом" Роналду был расстроен. | soccernews.ru