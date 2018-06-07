Перес рассматривает пять кандидатур на замену Роналду

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Перес рассматривает пять кандидатур на замену РоналдуПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассматривает пять кандидатур на замену ведущему бомбардиру своей команды Криштиану Роналду, который намерен покинуть клуб в текущее межсезонье.

Так, по сведениям испанской прессы, альтернативами португальцу босс "сливочных" определил Неймара (ПСЖ), Харри Кейна ("Тоттенхэм"), Роберта Левандовски ("Бавария"), Килиана Мбаппе (ПСЖ) и Пауло Дибалу ("Ювентус").

Напомним, "Реал" готов предложить Роналду контракт с окладом 30 миллионов евро в год. | soccernews.ru

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