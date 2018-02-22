Перес рассматривает пять звездных кандидатур на замену Бэйлу

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассматривает пять звездных кандидатур на замену вингеру своей команды Гарету Бэйлу.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба в качестве альтернативы валлийцу, с которым "сливочные" планируют расстаться ближайшим летом, рассматривают Неймара (ПСЖ), Эдена Азара ("Челси"), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль"), Антуана Гризманна ("Атлетико") и Гонсало Гедеша ("Валенсия").

Напомним, подписать Бэйла готова "Бавария". | soccernews.ru