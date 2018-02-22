Перес рассматривает пять звездных кандидатур на замену Бэйлу

Теги реал мадридфлорентино пересгарет бэйл

Перес рассматривает пять звездных кандидатур на замену БэйлуПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассматривает пять звездных кандидатур на замену вингеру своей команды Гарету Бэйлу.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба в качестве альтернативы валлийцу, с которым "сливочные" планируют расстаться ближайшим летом, рассматривают Неймара (ПСЖ), Эдена Азара ("Челси"), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль"), Антуана Гризманна ("Атлетико") и Гонсало Гедеша ("Валенсия").

Напомним, подписать Бэйла готова "Бавария". | soccernews.ru

комментарии
Квинколобик

самый вероятный переход - Эдена Азара ("Челси")

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 37 тура

Турнир прогнозов: анонс 37 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 24 62
2 Атлетико Мадрид 24 55
3 Реал Мадрид 24 48
4 Валенсия 24 46
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 24 38
7 Эйбар 24 35
8 Жирона 24 34
9 Хетафе 24 33
10 Бетис 24 33
11 Сельта Виго 24 32
12 Реал Сосьедад 24 29
13 Леганес 24 29
14 Атлетик Бильбао 24 28
15 Алавес 24 28
16 Эспаньол 24 27
17 Леванте 24 20
18 Лас Пальмас 24 18
19 Депортиво Ла-Корунья 24 17
20 Малага 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов