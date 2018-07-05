Перес рассматривает только две альтернативы Роналду

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассматривает только две альтернативы ведущему бомбардиру своей команды Криштиану Роналду, который заявил о желании сменить команду.

Так, по сведениям AS, в случае, если португалец таки покинет "Сантьяго Бернабеу", босс королевского клуба будет готов предпринять попытки подписать одного из двух форвардов ПСЖ - Неймара или Килиана Мбаппе. В стане "сливочных" на сегодняшний день больше не видят на рынке игроков, которые бы могли соответствовать уровню пятикратного обладателя "Золотого мяча".

Напомним, "Ювентус" планирует представить Роналду своим игроком уже в субботу. | soccernews.ru