Перес рассматривает трех кандидатов на замену Зидану

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассматривает трех кандидатов на замену главному тренеру своей команды Зинедину Зидану.

Так, по сведениям испанской прессы, в шорт-лист возможных преемников французского наставника босс королевского клуба включил Йоахима Лева (сборная Германии), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед") и Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"). При этом приоритетным вариантом Перес рассматривает приглашение в "Реал", в случае расставания с Зиданом, первого из них.

Напомним, Зидан заинтересован в подписании защитника ПСЖ. | soccernews.ru