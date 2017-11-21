Перес рассматривает трех кандидатов на замену Зидану

Теги флорентино пересреал мадридзинедин зиданйоахим лёвжозе моуриньюмаурисио почеттино

Перес рассматривает трех кандидатов на замену ЗидануПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассматривает трех кандидатов на замену главному тренеру своей команды Зинедину Зидану.

Так, по сведениям испанской прессы, в шорт-лист возможных преемников французского наставника босс королевского клуба включил Йоахима Лева (сборная Германии), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед") и Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"). При этом приоритетным вариантом Перес рассматривает приглашение в "Реал", в случае расставания с Зиданом, первого из них.

Напомним, Зидан заинтересован в подписании защитника ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

ЦСКА встретится с "Бенфикой" в Москве

ЦСКА встретится с "Бенфикой" в Москве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 12 34
2 Валенсия 12 30
3 Реал Мадрид 12 24
4 Атлетико Мадрид 12 24
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 12 21
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Бетис 11 17
9 Леганес 12 17
10 Хетафе 12 16
11 Жирона 12 16
12 Леванте 12 15
13 Сельта Виго 12 14
14 Эспаньол 12 13
15 Атлетик Бильбао 12 12
16 Депортиво Ла-Корунья 12 11
17 Эйбар 11 8
18 Малага 12 7
19 Алавес 12 6
20 Лас Пальмас 12 6
Полная таблица

топ-5 тегов