Перес рассматривает три громкие альтернативы Лопетеги

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассматривает три громкие альтернативы главному тренеру своей команды Хулену Лопетеги.

Так, согласно информации Football Espana, заменить 52-летнего специалиста босс королевского клуба рассчитывает одним из трех наставников - Антонио Конте (без клуба), Йоахимом Левом (сборная Германии) или Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"). При этом приоритетным кандидатом на роль нового рулевого "сливочными" Перес видит первого.

Напомним, в "Реале" начали рассматривать вопрос об увольнении Лопетеги после матча с ЦСКА. | soccernews.ru