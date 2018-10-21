Перес рассматривает три громкие альтернативы Лопетеги

Теги реал мадридфлорентино пересантонио контежозе моуриньюйоахим лёвхулен лопетеги

Перес рассматривает три громкие альтернативы ЛопетегиПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассматривает три громкие альтернативы главному тренеру своей команды Хулену Лопетеги.

Так, согласно информации Football Espana, заменить 52-летнего специалиста босс королевского клуба рассчитывает одним из трех наставников - Антонио Конте (без клуба), Йоахимом Левом (сборная Германии) или Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"). При этом приоритетным кандидатом на роль нового рулевого "сливочными" Перес видит первого.

Напомним,  в "Реале" начали рассматривать вопрос об увольнении Лопетеги после матча с ЦСКА. | soccernews.ru

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