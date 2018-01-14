Перес рассматривает вариант с обменом Роналду на Неймара

Теги реал мадридфлорентино перескриштиану роналдупсжнеймар

Перес рассматривает вариант с обменом Роналду на НеймараМадридский "Реал" и французский ПСЖ могут совершить самый громкий обмен игроками в истории футбола, информирует El Larguero.

По сведениям источника, президент королевского клуба Флорентино Перес рассматривает вариант с обменом ведущего бомбардира своей команду Криштиану Роналду на форварда парижан Неймара. Трансфер бразильца оценивается в 400 миллионов евро, поэтому босс "сливочных" рассчитывает покрыть часть этой суммы за счет пятикратного обладателя "Золотого мяча".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" будет готов перебить предложение "Реала" по Неймару. | soccernews.ru

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