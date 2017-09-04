Перес рассматривает вариант с приобретением Икарди

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес уже начал планирование трансферной политики "сливочных" с учетом скорого распада атакующего трио ВВС в лице Карима Бензема, Гарета Бэйла и Криштиану Роналду.

Так, по информации испанской прессы, босс королевского клуба в качестве одного из вариантов усиления атакующей мощи своей команды рассматривает форварда миланского "Интера" Мауро Икарди, клаусула которого равняется на сегодняшний день 110-ти миллионам евро.

Напомним, летом "Реал" мог подписать трех топ-форвардов. | soccernews.ru