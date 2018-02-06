Перес рассматривает вариант с приобретением ключевого игрока "Атлетико"

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Перес рассматривает вариант с приобретением ключевого игрока "Атлетико"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассматривает вариант с приобретением голкипера земляков из "Атлетико" Яна Облака.

Как информирует испанская пресса, следующим летом "сливочные" предпримут попытки подписать замену своему основному вратарю Кейлору Навасу, кандидатура которого на "посту №1" не устраивает клубного босса. Главными кандидатами на замену костариканцу называются Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед") и Тибо Куртуа ("Челси"). Альтернативой же им Пересом был определен, уверенно выступающий в текущем сезоне, словенский кипер "матрасников".

Напомним, Перес определился с еще одним возможным кандидатом на замену Зидану. | soccernews.ru

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