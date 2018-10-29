Перес рассматривает вариант с продажей одного из лидеров "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассматривает вариант с продажей вингера своей команды Гарета Бэйла.

Как информирует Football Espana, босс королевского клуба все больше склоняется к тому, чтобы расстаться с 29-летним игроком, который так и не смог в полной мере оправдать возложенных на него ожиданий и стать новым лидером "сливочных". При этом Перес рассчитывает выручить за валлийца весьма круглую сумму и направить ее на приобретение новой звезды для команды.

Бэйл перебрался в "Реал" в 2013-м году из "Тоттенхэма" за 101 миллион евро. Всего за время своих выступлений на "Сантьяго Бернабеу" он забил 92 мяча и сделал 62 результативные передачи в 201 матче.

Напомним, Перес одержим идеей подписать Неймара. | soccernews.ru