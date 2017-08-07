Перес рассматривает возможность совершения громкого обмена с "Ювентусом"

Теги флорентино пересреал мадридювентуспауло дибаламатео ковачич

Перес рассматривает возможность совершения громкого обмена с "Ювентусом"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассматривает возможность совершения громкого обмена игроками с туринским "Ювентусом".

Как информирует El Mundo Deportivo, босс королевского клуба намерен использовать интерес "старой сеньоры" к полузащитнику своей команды Матео Ковачичу в интересах "сливочных". Так, Перес рассчитывает обсудить с руководством итальянского гранда возможность обмена хорвата на форварда "Юве" Пауло Дибалу с доплатой со своей стороны суммы в размере 80-85 миллионов евро. 

Напомним, Перес планирует до конца недели провернуть громкий трансфер

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