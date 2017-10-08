Перес рассмотрит вопрос продажи Бэйла и Роналду

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассмотрит вопрос продажи вингеров своей команды Гарета Бэйла и Криштиану Роналду.

Как информирует FootMercato, будущее валлийца в королевском клубе будет во многом зависеть от его игры в текущем сезоне - если он не сможет выйти на свой привычный уровень, то с большой долей вероятности летом он будет выставлен на трансфер.

Португалец же может быть продан в случае, если по нему поступит достойное предложение, либо при таком развитии событий, когда он сам затребует перехода в другой клуб.

Напомним, "Реал" хочет приобрести Одриосолу. | soccernews.ru