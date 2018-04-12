Перес разочарован действиями двух игроков основного состава "Реала" в матче с "Ювентусом"

Теги реал мадридювентусфлорентино перескейлор навасгарет бэйл

Перес разочарован действиями двух игроков основного состава "Реала" в матче с "Ювентусом"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес остался разочарован действиями двух игроков основного состава своей команды в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против туринского "Ювентуса".

Так, по сведениям испанской прессы, вчерашнее выступление Кейлора Наваса и Гарета Бэйла на "Сантьяго Бернабеу" в очередной раз убедили босса королевского клуба, что оба футболиста уже не демонстрируют того уровня игры, который позволял им быть центральными фигурами в стане "сливочных". Поэтому ближайшим летом Перес предпримет попытки продать с максимально возможной выгодой.

Не пропустите: главные итоги 1/4 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Слабоват голкипер у Реала! Икер был- супер!!! Но что с Бейлом?!

Ответить
Александр

Навас реально был вчера сам не свой!

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут 13 апреля

Жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут 13 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов