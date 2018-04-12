Перес разочарован действиями двух игроков основного состава "Реала" в матче с "Ювентусом"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес остался разочарован действиями двух игроков основного состава своей команды в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против туринского "Ювентуса".

Так, по сведениям испанской прессы, вчерашнее выступление Кейлора Наваса и Гарета Бэйла на "Сантьяго Бернабеу" в очередной раз убедили босса королевского клуба, что оба футболиста уже не демонстрируют того уровня игры, который позволял им быть центральными фигурами в стане "сливочных". Поэтому ближайшим летом Перес предпримет попытки продать с максимально возможной выгодой.

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