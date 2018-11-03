Перес: "Реал" может выиграть все трофеи"

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Перес: "Реал" может выиграть все трофеи"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес сделал громкое заявление во время выступления на собрании членов королевского клуба.

71-летний функционер уверен, что команда вскоре сумеет преодолеть кризис и побороться за все трофеи текущего сезона.

"У нас отличная команда, которая может выиграть все трофеи. Напомню, что мы уже выиграли абсолютно всё и сможем демонстрировать такие же высокие результаты в дальнейшем" - приводит слова Переса Marca.

Отметим, что по итогам 10 туров "Реал" занимает девятое место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей "Барселоны" на 7 очков.

Что касается других турниров, а именно Кубка Короля и Лиги Чемпионов, то в них дела "сливочных" обстоят куда лучше.

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Комментарии
shaqiri

С Бенземой и Рамосом вряд ли.

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