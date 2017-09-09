Перес: "Реал" не будет платить 222 миллиона евро за футболиста"



Президент "Реала" Флорентино Перес прокомментировал переход бразильского нападающего Неймара из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллиона евро.

"Реал" не будет платить 222 миллиона евро за футболиста. Но есть клубы, которые способны выложить такие деньги. ПСЖ сделал это и получил Неймара. Если они на это решились, значит, он того стоит. Нет сомнений в том, что Неймар это отличный игрок.

Мы вели переговоры по Мбаппе. Но он выбрал ПСЖ, поскольку он родился в Париже. Я не уверен, что стоило его покупать, разрушая то, что у нас уже есть. Тем более Мбаппе хотел играть за ПСЖ и теперь он там.

Что касается трансферного безумия, то футбол меняется. В него приходят люди с огромными деньгами и они совершают большие трансферы. "Реал" тоже мог потратить 180-200 миллионов евро, но сейчас у нас нет необходимости в покупках. Неправильно приобретать игрока, который может испортить атмосферу в раздевалке", - цитирует Переса Le Figaro.

Напомним, что самым дорогим трансфером в истории "Реала" является переход Гарета Бэйла за 101 миллион евро.

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