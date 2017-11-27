Перес: "Реал" никогда не сдается"

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Перес: "Реал" никогда не сдается"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес выразил уверенность в том, что его команде удастся преодолеть трудности нынешнего сезона.

"Мы переживаем один из самых захватывающих и важных этапов в нашей истории, и мы будем оставаться верными этому неукротимому и сильному духу, который идентифицировал нас на протяжении всего нашего существования, независимо от того, насколько сложными будут вызовы, размеры проблем и трудности на нашем пути. "Реал" никогда не сдается", - цитирует Переса AS.

Напомним, "Реал" начал переговоры по своему первому зимнему подписанию. | soccernews.ru

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