Перес: "Реал" никогда не сдается"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес выразил уверенность в том, что его команде удастся преодолеть трудности нынешнего сезона.

" Мы переживаем один из самых захватывающих и важных этапов в нашей истории, и мы будем оставаться верными этому неукротимому и сильному духу, который идентифицировал нас на протяжении всего нашего существования, независимо от того, насколько сложными будут вызовы, размеры проблем и трудности на нашем пути. "Реал" никогда не сдается ", - цитирует Переса AS.

Напомним, "Реал" начал переговоры по своему первому зимнему подписанию. | soccernews.ru