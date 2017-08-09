Перес: "Реалу" не нужны новые игроки, Бэйл никуда не уходит"

Президент "Реала" Флорентино Перес после победы над "Манчестер Юнайтед" (2:1) в матче за Суперкубок УЕФА, заявил, что в составе команды больше не будет никаких изменений этим летом.

"Для нас важен каждый титул, мы делаем все шаг за шагом. Бэйл? Я не намерен его продавать. Он является один из лучших игроков мира и важнейшей частью команды. Не думаю, что нам нужны новые игроки. Мы с Зиданом решили продолжать играть той же командой", - приводит слова Переса Marca.

Ранее сообщалось, что купить 28-летнего Бэйла хотят "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Напомним, что этим летом "Реал" вернул из аренд защитника Хесуса Вальехо, хавбека Маркоса Льоренте и форварда Борху Майораля. Также "сливочные" купили защитника Тео Эрнандеса и полузащитника Дани Себальоса. При этом королевский клуб покинули защитники Пепе, Фабиу Коэнтрау и Данило, хавбеки Хамес Родригес, Диего Льоренте и Бургуи, а также нападающие Мариано Диас и Альваро Мората.

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