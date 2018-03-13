Перес решил будущее Роналду

Мадридский "Реал" намерен продлить контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, президент королевского клуба впечатлен игрой форварда, который 2018 году забил 17 мячей в 12 матчах.

Ранее сообщалось, что 33-летний Роналду хочет получать не меньше нападающего ПСЖ Неймара, зарплата которого составляет около 40 миллионов евро в год.

Не пропустите: "Реал" определился с будущим Бензема. | http://soccernews.ru