Перес решил будущее Роналду

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Перес решил будущее Роналду

Мадридский "Реал" намерен продлить контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, президент королевского клуба впечатлен игрой форварда, который 2018 году забил 17 мячей в 12 матчах. 

Ранее сообщалось, что 33-летний Роналду хочет получать не меньше нападающего ПСЖ Неймара, зарплата которого составляет около 40 миллионов евро в год. 

Не пропустите: "Реал" определился с будущим Бензема. | http://soccernews.ru

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