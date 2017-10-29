Перес решил не продавать Бэйла

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Перес решил не продавать Бэйла

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл продолжит выступления за королевский клуб, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, президент "сливочных" Флорентино Перес решил не продавать 28-летнего валлийца, несмотря на его регулярные травмы.

В этом сезоне Бэйл сыграл за "Реал" 9 матчей, забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи.

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