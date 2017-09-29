Перес: "Роналду никогда не симулирует"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес вступился за главную звезду своей команды Криштиану Роналду.

" Есть игроки, которые симулируют, но их не наказывают за это. Роналду же, который никогда не симулирует, пришлось расплачиваться. Все ошибаются, но почему-то это происходит по отношению только к одному игроку. Необходимо наказывать тех, кто действительно хочет добиться результата обманом ", - цитирует босса королевского клуба FootMercato.

Напомним, Перес настаивает на реформировании Федерации футбола Испании. | soccernews.ru