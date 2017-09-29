Перес: "Роналду никогда не симулирует"
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес вступился за главную звезду своей команды Криштиану Роналду.
"Есть игроки, которые симулируют, но их не наказывают за это. Роналду же, который никогда не симулирует, пришлось расплачиваться. Все ошибаются, но почему-то это происходит по отношению только к одному игроку. Необходимо наказывать тех, кто действительно хочет добиться результата обманом", - цитирует босса королевского клуба FootMercato.
Напомним, Перес настаивает на реформировании Федерации футбола Испании. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|14
|3
|Севилья
|6
|13
|4
|Валенсия
|6
|12
|5
|Бетис
|6
|12
|6
|Реал Мадрид
|6
|11
|7
|Леганес
|6
|10
|8
|Реал Сосьедад
|6
|9
|9
|Леванте
|6
|9
|10
|Хетафе
|6
|8
|11
|Сельта Виго
|7
|8
|12
|Атлетик Бильбао
|6
|8
|13
|Эспаньол
|6
|8
|14
|Вильярреал
|6
|7
|15
|Жирона
|7
|6
|16
|Лас Пальмас
|6
|6
|17
|Эйбар
|6
|6
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|4
|19
|Малага
|6
|1
|20
|Алавес
|6
|0