Перес: "Роналду жертвует своими телом и душой ради выигрышей индивидуальных наград"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес высказался о жертвах, на которые идет ведущий бомбардир его команды Криштиану Роналду.

"Он жертвует своими телом и душой ради выигрышей "Золотого мяча" и награды лучшему футболисту мира от ФИФА. И я считаю, что он выиграет оба эти приза в текущем году", - цитирует босса королевского клуба espnfc.com.

Напомним, Рамос посоветовал Пересу подписать хавбека "Тоттенхэма". | soccernews.ru