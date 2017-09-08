Перес: "С приходом Зидана "Реал" сделал качественный рывок"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес высказался о роли главного тренера своей команды Зинедина Зидана в успехах "сливочных".

"Мы нашли тренера в соответствии с теми требованиями, которые мы выдвигали. Зидан знает команду, клуб... Как тренер он помог нам сделать качественный рывок вперед", - приводит слова президента королевского клуба FootMercato.

Напомним, Перес анонсировал важное для "Реала" событие. | soccernews.ru