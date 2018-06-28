Перес сделает все для подписание Неймара, если тот станет лучшим игроком ЧМ в России

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес сделает все для подписание форварда ПСЖ Неймара, если тот станет лучшим игроком Чемпионата Мира в России.

Так, по сведениям испанской прессы, босс "сливочных" хочет напомнить миру о королевском статусе своего клуба, поэтому он будет готов предпринять отчаянные попытки приобрести 26-летнего нападающего парижан уже этим летом, если он заявит о себе в составе сборной Бразилии на ЧМ-2018. Перес желает продолжить свою традицию подписания главных звезд, засветившихся на мундиале.

Напомним, Асенсио не покинет "Реал" этим летом. | soccernews.ru