Перес сделал памятный подарок Зидану (фото)

Фото: твиттер "Реала".

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес подарил главному тренеру команды Зинедину Зидану памятную футболку в честь 250 матчей во главе королевского клуба.

"250 матчей Зидана в "Реале": 11 трофеев, 165 побед, 400 голов в Ла Лиге", - говорится в твиттере "Реала".

48-летний Зидан тренирует "Реал" с 2016 по 2018 годы, а также с 2019 года. Под его руководством мадридским клуб дважды становился чемпионом Испании и три раза выиграл Лигу Чемпионов.

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