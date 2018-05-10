Перес сделал выбор между Салахом, Кейном и Неймаром

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес сделал выбор между трансферными целями своего клуба - Мохамедом Салахом ("Ливерпуль"), Харри Кейном ("Тоттенхэм") и Неймаром (ПСЖ).

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба намерен отказаться от приобретения 24-летнего нападающего "шпор" ввиду непомерных финансовых требований его клуба. При этом он планирует сосредоточиться на работе по подписанию бразильца и египтянина.

Напомним, "Реал" хочет обменять Иско в "Манчестер Сити". | soccernews.ru