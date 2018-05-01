Перес сделал заманчивое предложение ключевому игроку "Барселоны"
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес нацелился на защитника каталонской "Барселоны" Самюэля Умтити.
Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба уже уведомил представителей 24-летнего бека "сине-гранатовых" о том, что готов удовлетворить его запросы по окладу и заплатить за него сумму отступных в размере 60-ти миллионов евро.
В нынешнем сезоне Умтити забил 1 гол в 39 матчах за "Барселону".
Напомним, на Умтити претендует также "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|34
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|75
|3
|Реал Мадрид
|34
|71
|4
|Валенсия
|35
|67
|5
|Бетис
|35
|59
|6
|Вильярреал
|34
|54
|7
|Хетафе
|35
|49
|8
|Севилья
|34
|48
|9
|Жирона
|35
|48
|10
|Реал Сосьедад
|35
|46
|11
|Сельта Виго
|35
|45
|12
|Эйбар
|35
|44
|13
|Алавес
|35
|41
|14
|Атлетик Бильбао
|35
|40
|15
|Леганес
|35
|40
|16
|Эспаньол
|35
|40
|17
|Леванте
|35
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|35
|28
|19
|Лас Пальмас
|35
|22
|20
|Малага
|35
|20