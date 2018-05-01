Перес сделал заманчивое предложение ключевому игроку "Барселоны"

Теги барселонасамюэль умтитиреал мадридфлорентино перес

Перес сделал заманчивое предложение ключевому игроку "Барселоны"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес нацелился на защитника каталонской "Барселоны" Самюэля Умтити.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба уже уведомил представителей 24-летнего бека "сине-гранатовых" о том, что готов удовлетворить его запросы по окладу и заплатить за него сумму отступных в размере 60-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Умтити забил 1 гол в 39 матчах за "Барселону".

Напомним, на Умтити претендует также "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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