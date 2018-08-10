Перес сделал заявление, которое напрямую затрагивает ситуацию с Модричем

Теги реал мадридфлорентино переслука модрич

Перес сделал заявление, которое напрямую затрагивает ситуацию с МодричемПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес сделал заявление, которое напрямую затрагивает ситуацию с полузащитником его команды Лукой Модричем.

"У нас есть сильный состав, и мы хотим сохранить каждого нашего игрока. Мы верим в эту команду, и каждый ее футболист готов отдать все свои силы, чтобы продолжать побеждать. Мы будем работать над улучшением команды", - цитирует босса королевского клуба Le 10 Sport.

Напомним,  "Реал" включил трансферную цель "Барселоны" в список потенциальных кандидатов на замену Модричу. | soccernews.ru

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