Перес сделал заявление о будущем Модрича в "Реале"

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Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес сообщил, что полузащитник Лука Модрич останется в команде.

"Модрич уже продлил контракт с "Реалом", - сказал руководитель королевского клуба.

По официальным данным, соглашение между сторонами истекает в июне, однако СМИ неоднократно писали, что новый годичный договор уже готов.

В текущем сезоне 35-летний хорват сыграл за "сливочных" 41 матч, забил 4 гола и сделал 6 ассистов.

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