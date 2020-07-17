Перес сделал заявление о летней трансферной кампании "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес дал понять, что королевский клуб этим летом не будет совершать громких трансферов.

"Больших покупок не будет. Сложно просить футболистов пойти на сокращение зарплат, а затем подписывать кого-то. "Реал" обязательно усилит состав, когда появится такая возможность", - приводит слова Переса Onda Cero.

Напомним, что "Реал" досрочно стал чемпионом Испании. "Сливочные" выиграли Примеру в 34-й раз в истории - это рекорд.

Прошлым летом клуб потратил на трансферы более 300 миллионов евро. Самая дорогая сделка - приобретение у "Челси" вингера Эдена Азара (100 миллионов плюс бонусы).

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