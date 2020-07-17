Перес сделал заявление о летней трансферной кампании "Реала"
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес дал понять, что королевский клуб этим летом не будет совершать громких трансферов.
"Больших покупок не будет. Сложно просить футболистов пойти на сокращение зарплат, а затем подписывать кого-то. "Реал" обязательно усилит состав, когда появится такая возможность", - приводит слова Переса Onda Cero.
Напомним, что "Реал" досрочно стал чемпионом Испании. "Сливочные" выиграли Примеру в 34-й раз в истории - это рекорд.
Прошлым летом клуб потратил на трансферы более 300 миллионов евро. Самая дорогая сделка - приобретение у "Челси" вингера Эдена Азара (100 миллионов плюс бонусы).
Не пропустите: Перес: "В этом году "Золотой мяч" должен получить Бензема". | http://soccernews.ru
главное
-
Андре Шюррле завершил карьеру
-
РФС наказал Кикнадзе за жест со средним пальцем в адрес фанатов "Локомотива"
-
"Сельта" опубликовала новую информацию о травме Смолова
-
Перес: "В этом году "Золотой мяч" должен получить Бензема"
-
Проплыл 6000 километров на лодке, чтобы забить "Интеру"! Муса Джувара - гамбийский футболист, история которого стала "сказкой в реальности"
Лента новостей
-
Боярский ответил Федуну на заявление о судействе в матчах "Зенита" и "Спартака"
-
"Ливерпуль" примет участие в виртуальном ЛГБТ-параде
-
Тренер "Сочи" рассказал о травле команды после скандального матча с "Ростовом"
-
Перес сделал заявление о летней трансферной кампании "Реала"
-
"Ювентус" может летом избавиться от восьми игроков
-
Милевский показал, как отпраздновал чемпионство "Реала"
-
РФС определился с наказанием для Медведева за провокационное высказывание в адрес "Спартака"
-
Депутаты Госдумы хотят сохранить "Оренбург" в РПЛ
-
Андре Шюррле завершил карьеру
-
Карпина оштрафовали на крупную сумму за критику в адрес РПЛ
-
РФС наказал Кикнадзе за жест со средним пальцем в адрес фанатов "Локомотива"
-
"Сельта" опубликовала новую информацию о травме Смолова
-
Уткин похвалил Николича за работу в "Локомотиве"
-
1
Перес: "В этом году "Золотой мяч" должен получить Бензема"
-
Проплыл 6000 километров на лодке, чтобы забить "Интеру"! Муса Джувара - гамбийский футболист, история которого стала "сказкой в реальности"
-
Кавазашвили рассказал о проблемах Бубнова с психикой
-
"Челси" получит солидный бонус за чемпионство "Реала"
-
Гендиректор "Сочи" рассказал о ситуации с вспышкой коронавируса в команде
-
"Лацио" нацелился на форварда "Реала"
-
Головин поучаствовал в презентации новой формы "Монако"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14