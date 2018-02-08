Перес сомневается в трансфере Неймара

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес сомневается в целесообразности приобретения форварда французского ПСЖ Неймара.

Как информирует sport.es, босс королевского клуба не видит проблемы в том, чтобы заплатить за игрока такого уровня 222 миллиона евро. Однако опасения у него вызывают ночная жизнь футболиста, а также влияние, которое на него оказывают его ближайшее окружение среди друзей и его отец. Учитывая то, что за бразильца "сливочным" придется заплатить рекордную для себя сумму, Перес хотел бы избежать всевозможных рисков, связанных с пребыванием Неймара на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, Перес определился со следующим наставником "Реала". | soccernews.ru