Перес сообщил Зидану, что Погба в "Реале" не будет

Президент "Реала" Флорентино Перес не собирается приобретать хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Как сообщает Daily Star, Перес уже уведомил об этом наставника команды Зинедина Зидана, который настаивает на трансфере француза.

Отмечается, что Перес опасается того, что Погба может не заиграть в Испании, а за его трансфер придется выложить немало денег.

В текущем сезоне Погба провел 6 игр, в которых отметился двумя голевыми передачами.

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