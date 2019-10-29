Перес сообщил Зидану, что Погба в "Реале" не будет

4 Теги реал мадридфлорентино пересполь погбазинедин зиданманчестер юнайтед

Перес сообщил Зидану, что Погба в "Реале" не будет

Президент "Реала" Флорентино Перес не собирается приобретать хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Как сообщает Daily Star, Перес уже уведомил об этом наставника команды Зинедина Зидана, который настаивает на трансфере француза.

Отмечается, что Перес опасается того, что Погба может не заиграть в Испании, а за его трансфер придется выложить немало денег.

В текущем сезоне Погба провел 6 игр, в которых отметился двумя голевыми передачами.

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Хорошая новость!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Что так редко заходишь ?

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Да дела были. Да и тихо пока на сайте. Пьянь в запое видимо. Мухомор и Хрыстя после свадьбы, отправились в медовый месяц.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

До плей-офф по-видимому буду ждать вас всех.))))))))

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