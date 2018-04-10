Перес спрогнозировал, кто будет соперником "Реала" в полуфинале Лиги Чемпионов

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес спрогнозировал, кто будет соперником "сливочных" в полуфинале Лиги Чемпионов, если команда туда пройдёт.

"Я предполагаю, что мы сыграем с "Баварией", мы всегда с ней играем. Для начала, впрочем, нужно пройти "Ювентус" - цитирует Переса Football Italia.

Напомним, что в среду "Реал" проведёт ответный матч 1/4 финала ЛЧ против "Ювентуса" на "Сантьяго Бернабеу". В первой встрече подопечные Зинедина Зидана победили со счётом 3:0.

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